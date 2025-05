Autour des bois de Thiron Thiron-Gardais Eure-et-Loir, 7 juin 2025, Thiron-Gardais.

Autour des bois de Thiron En VTT

Autour des bois de Thiron Abbaye 28480 Thiron-Gardais Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Le paysage vallonné de ce circuit s’adresse aux familles en balade pour découvrir les bois de Thiron autour de vallée de la Thironne.

English :

The hilly landscape of this trail is ideal for families wishing to explore the Thiron woods around the Thironne valley.

Deutsch :

Die hügelige Landschaft dieser Strecke ist für Familien geeignet, die einen Spaziergang machen, um die Wälder von Thiron rund um das Tal der Thironne zu entdecken.

Italiano :

Il paesaggio collinare di questo sentiero è ideale per le famiglie che desiderano scoprire i boschi di Thiron intorno alla valle di Thironne.

Español :

El paisaje de colinas de este sendero es ideal para pasear en familia y descubrir los bosques de Thiron que rodean el valle de Thironne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-19 par SIT Centre-Val de Loire