Autour des bulles ! Comptoir des Vignes Châteaurenard

Autour des bulles ! Comptoir des Vignes Châteaurenard jeudi 13 novembre 2025.

Autour des bulles !

Jeudi 13 novembre 2025 à partir de 19h30. Comptoir des Vignes 820 Boulevard Ernest Genevet Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 19:30:00

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Soirée au Comptoir des Vignes.

Plongez dans l’univers fascinant des vins effervescents lors d’une soirée exclusive.



Découvrez une sélection de champagnes et de bulles d’exception, sublimés par des accords mets et vins spécialement pensés pour l’occasion. Entre finesse, élégance et subtilité, laissez-vous surprendre par la diversité des arômes et des textures.



Un moment unique pour déguster, échanger avec des experts et apprécier l’art du vin effervescent dans une ambiance conviviale et raffinée.



Places limitées Réservez dès maintenant votre expérience pétillante.



L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

Comptoir des Vignes 820 Boulevard Ernest Genevet Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 12 04 48 60

English :

Evening at the Comptoir des Vignes.

German :

Abend im Comptoir des Vignes.

Italiano :

Serata al Comptoir des Vignes.

Espanol :

Velada en el Comptoir des Vignes.

L’événement Autour des bulles ! Châteaurenard a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence