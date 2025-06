Autour des Contes Rue Jean Rey Le Bugue 23 juin 2025 18:00

Dordogne

Autour des Contes Rue Jean Rey Médiathèque Le Bugue Dordogne

Début : 2025-06-23 18:00:00

fin : 2025-06-24

2025-06-23

2025-06-24

Le Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne vous invite au Bugue ! Autour des Contes, rencontre avec la médiathèque du Bugue. Flûte et Piano lundi 23 juin, piano et guitare mardi 24 juin. Entrée libre. .

Rue Jean Rey Médiathèque

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 59 08

English : Autour des Contes

The Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne invites you to Le Bugue! Autour des Contes » concerts, meeting with Le Bugue media library.

German : Autour des Contes

Das Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne lädt Sie nach Le Bugue ein! Konzerte « Autour des Contes », Treffen mit der Mediathek von Le Bugue.

Italiano :

Il Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne vi invita a Le Bugue! Concerti « Autour des Contes », incontro con la mediateca di Le Bugue.

Espanol : Autour des Contes

¡El Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne te invita a Le Bugue! Conciertos « Autour des Contes », encuentro con la mediateca de Le Bugue.

L’événement Autour des Contes Le Bugue a été mis à jour le 2025-06-18 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère