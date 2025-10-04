Autour des contes Médiathèque Au Bord’& Mots Les Bordes

Autour des contes Médiathèque Au Bord’& Mots Les Bordes samedi 4 octobre 2025.

Autour des contes Samedi 4 octobre, 14h30 Médiathèque Au Bord’& Mots Loiret

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:30 – 2025-10-04T16:30

Fin : 2025-10-04T14:30 – 2025-10-04T16:30

Un après-midi pour les 3-10 ans et leurs parents :

– Lectures de contes et contes détournés

– Quizz sur les personnages des contes

– Livre jeux sur les contes

et ateliers en rapport avec les contes et les âges des participants.

Médiathèque Au Bord’& Mots 17 rue de la Mairie 45460 Les Bordes Les Bordes 45460 Loiret Centre-Val de Loire 0238350558 http://mediatheques.valdesully.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 35 06 84 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@valdesully.fr »}]

Un après-midi pour les 3-10 ans et leurs parents :