Autour des deux châteaux de Dreux Dreux

Saviez-vous qu’il existait deux châteaux à Dreux au sein d’un même complexe castral ? Ce lieu déjà habité par les Gaulois et les Romains se transformera au fil des siècles en l’une des places fortes les plus importantes du Royaume de France.

Préparez-vous à explorer ses traces et à découvrir son histoire.

Intervenants Marie-Lucie Delage et Michel Douard

Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)

RDV à 14h45 sur le parking du domaine Royal, 2 Square d’Aumale, 28100 Dreux 5 .

2 Square d’Aumale Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr

Did you know that there were two castles at Dreux, both part of the same castral complex? This site, already inhabited by the Gauls and Romans, was transformed over the centuries into one of the most important strongholds in the Kingdom of France.

