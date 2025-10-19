Autour des mules 2ème Assises Nationales du Mulet Maison du Maitre de Digues Chaillé-les-Marais

Autour des mules 2ème Assises Nationales du Mulet Maison du Maitre de Digues Chaillé-les-Marais dimanche 19 octobre 2025.

Autour des mules 2ème Assises Nationales du Mulet

Maison du Maitre de Digues 7 Rue de la Coupe du Rocher Chaillé-les-Marais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 09:30:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Venez vivre une journée « Autour des mules » sur le site de la Maison du Maitre de Digues.

Venez vivre une journée « Autour des mules ». Le site de la Maison du Maitre de Digues accueille les 2ᵉ Assises Nationales du mulet et vous propose de multiples activités pour découvrir l’histoire de cet animal sous un panorama historique et socioculturel

Causerie par le Twenty mule team,

Exposition sur L’industrie Mulassière

Ateliers et démonstrations

Concours modèles et allures

Spectacle équestre par la troupe Chandelae

Ventes d’automne des Races mulassières du Poitou

– Visite libre et gratuite de l’écomusée de la Maison du maitre de Digues

Buvette et restauration sur place.

Autres évènements dans le cadre de la 2ᵉ Assises Nationales du Mulet

Jeudi 16/10 au Théâtre Le Jean-Baptiste à Chaillé-les-Marais

20h => « Histoire de mules » (tout public)

Vendredi 17/10 au Lycée Pétré à Ste Gemme la Plaine

14h30 à 18h => La Production mulassière en 2025 Rétrospective et état des lieux des différentes races de mules

Samedi 18/10 au Lycée Pétré à Ste Gemme la Plaine

09h30 à 11h30 => Utilisation Soins du pied, matériel et équipements

11h30 à 13h00 => Table ronde éducation

14h30 à 18h30 => Démonstrations et ateliers

Le soir, repas sur réservation auprès du CREGENE .

Maison du Maitre de Digues 7 Rue de la Coupe du Rocher Chaillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire +33 5 49 76 91 34

English :

Come and experience a day « Around the mules » at the Maison du Maitre de Digues.

German :

Erleben Sie einen Tag « Rund um die Maultiere » auf dem Gelände des Hauses des Deichhauptmanns.

Italiano :

Venite a trascorrere una giornata « Intorno ai muli » alla Maison du Maitre de Digues.

Espanol :

Venga a pasar un día « Alrededor de las mulas » en la Maison du Maitre de Digues.

L’événement Autour des mules 2ème Assises Nationales du Mulet Chaillé-les-Marais a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud