Autour des tremplins de Chaux-Neuve

RV Parking des tremplins Chaux-Neuve Doubs

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06 09:30:00

fin : 2026-01-20 12:30:00

Date(s) :

2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03

Niveau Facile

Tarif 9€/pers.

Dénivelé 150m

Distance 3 km

Durée 3hLes tremplins de Chaux-Neuve un incontournable du Val de Mouthe !

Une des rares installations de ce genre en France, le stade compte un télésiège, une piste d’élan réfrigérée de 98 mètres et 5 tremplins construits entre 1989 et 1995 (le plus grand de 118 mètres est homologué par la Fédération Internationale de Ski).

Randonnée aux alentours des tremplins de Chaux neuve en passant par la Roche Blanche. .

RV Parking des tremplins Chaux-Neuve 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 20 00 contact@smmo-metabief.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Autour des tremplins de Chaux-Neuve

L’événement Autour des tremplins de Chaux-Neuve Chaux-Neuve a été mis à jour le 2025-12-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS