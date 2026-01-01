Autour des tremplins de Chaux-Neuve Chaux-Neuve
RV Parking des tremplins Chaux-Neuve Doubs
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Début : 2026-01-06 09:30:00
fin : 2026-01-20 12:30:00
2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03
Niveau Facile
Tarif 9€/pers.
Dénivelé 150m
Distance 3 km
Durée 3hLes tremplins de Chaux-Neuve un incontournable du Val de Mouthe !
Une des rares installations de ce genre en France, le stade compte un télésiège, une piste d’élan réfrigérée de 98 mètres et 5 tremplins construits entre 1989 et 1995 (le plus grand de 118 mètres est homologué par la Fédération Internationale de Ski).
Randonnée aux alentours des tremplins de Chaux neuve en passant par la Roche Blanche. .
+33 3 81 49 20 00 contact@smmo-metabief.com
