Autour du bâti traditionnel mahorais POLE D’EXCELLENCE RURALE Coconi dimanche 21 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T07:30:00 – 2025-09-21T14:00:00

Fin : 2025-09-21T07:30:00 – 2025-09-21T14:00:00

A l’occasion du JEP 2025, l’association Chic On Arts en collaboration avec le pôle d’excellence rurale de Mayotte ouvre ses portes au grand public pour venir découvrir les habitats traditionnels mahorais et participer à la reconstruction du mur en torchi du PER.

A l’occasion une visite guidée autour de l’habitat traditionnel, son évolution et surtout les matériaux utilisés.

POLE D’EXCELLENCE RURALE ROUTE NATIONALE 2 Coconi 97670 Mayotte POLE D’EXCELLENCE RURALE

ibrahim m’colo