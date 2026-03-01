Autour du Carnaval des animaux Les dimanches du Rond-Point Chaveignes
Autour du Carnaval des animaux Les dimanches du Rond-Point Chaveignes dimanche 29 mars 2026.
Autour du Carnaval des animaux Les dimanches du Rond-Point
La Varenne 1 route de Braslou Chaveignes Indre-et-Loire
Tarif : 14 – 14 – EUR
14
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Début de la nouvelle saison musicale de la Salle du Rond-Point avec un concert autour du Carnaval des animaux .
De tout temps les animaux ont été des sources d’inspiration pour les artistes.
Début de la nouvelle saison musicale de la Salle du Rond-Point avec un concert autour du Carnaval des animaux .
De tout temps les animaux ont été des sources d’inspiration pour les artistes.
DOm Paulin, avec son talent habituel, nous interprètera des morceaux choisis de Camille Saint-Saëns, Prokofiev, Rameau, Couperin, Schubert, etc.
Le concert sera suivi d’un apéritif partagé avec les artistes.
Réservation conseillée. 14 .
La Varenne 1 route de Braslou Chaveignes 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 26 31 contact@salledurondpoint.com
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English :
The Salle du Rond-Point kicks off its new musical season with a concert based on Carnival of the Animals .
Animals have always been a source of inspiration for artists.
L’événement Autour du Carnaval des animaux Les dimanches du Rond-Point Chaveignes a été mis à jour le 2026-03-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme