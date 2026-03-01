Autour du Carnaval des animaux Les dimanches du Rond-Point

La Varenne 1 route de Braslou Chaveignes Indre-et-Loire

Tarif : 14 – 14 – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Début de la nouvelle saison musicale de la Salle du Rond-Point avec un concert autour du Carnaval des animaux .

De tout temps les animaux ont été des sources d’inspiration pour les artistes.

Début de la nouvelle saison musicale de la Salle du Rond-Point avec un concert autour du Carnaval des animaux .

De tout temps les animaux ont été des sources d’inspiration pour les artistes.

DOm Paulin, avec son talent habituel, nous interprètera des morceaux choisis de Camille Saint-Saëns, Prokofiev, Rameau, Couperin, Schubert, etc.

Le concert sera suivi d’un apéritif partagé avec les artistes.

Réservation conseillée. 14 .

La Varenne 1 route de Braslou Chaveignes 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 26 31 contact@salledurondpoint.com

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English :

The Salle du Rond-Point kicks off its new musical season with a concert based on Carnival of the Animals .

Animals have always been a source of inspiration for artists.

L’événement Autour du Carnaval des animaux Les dimanches du Rond-Point Chaveignes a été mis à jour le 2026-03-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme