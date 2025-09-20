Autour du château de Viarmes, manifestations, multiples : expositions, projections, visites guidées, jeux, ateliers, Moyen Âge, XVIIIe siècle,1914-18 Mairie de Viarmes Viarmes

Autour du château de Viarmes, manifestations, multiples : expositions, projections, visites guidées, jeux, ateliers, Moyen Âge, XVIIIe siècle,1914-18 20 et 21 septembre Mairie de Viarmes Val-d’Oise

L’événement est totalement gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T12:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T18:+

VISITE DE L’EGLISE SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL

▸ samedi 11h et 15h ▸ dimanche 15h

◾ EXPOSITION :

LES INCENDIES MÉDIÉVAUX À VIARMES ET DANS LE NORD DE L’ÎLE-DE-FRANCE AU XIVe ET XVe aux abords de l’église

▸ samedi et dimanche

de 10h à 12h et de 13h30 à 17h

◾ L’INCENDIE DU CLOCHER

DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL aux abords de l’église

▸ samedi 11h45 et 15h45 ▸ dimanche 15h45

◾ LE CHÂTEAU RESSUSCITÉ salle des mariages de la mairie

En avant-première de l’exposition « Aristocrates », assistez à une courte visite virtuelle d’une partie du château de Viarmes tel qu’il était au XVIIIe siècle remeublé et présenté par le marquis de Travanet et Camus de Pontcarré animés grâce à l’IA.

▸ samedi et dimanche

de 10h à 12h et de 13h30à 17h

◾ PROJECTION :

SPECTACLE MURS-MURS DE LA GRANDE GUERRE caves du château

Vente du livre et pré-vente du spectacle Murs-murs de la Grande Guerre qui sera joué à Luzarches le 8 novembre 2025

▸ samedi et dimanche

de 10h à 12h et de 13h30à 17h

◾ EXPOSITION :

MURS-MURS DE LA GRANDE GUERRE musée de Viarmes

▸ samedi et dimanche

de 10h à 12h et de 13h30à 17h

◾ VISITE DU VIARMES MÉDIÉVAL au départ de la mairie

▸ samedi 16h

▸ dimanche 10h30 et 16h

◾ À LA RECHERCHE DU CHÂTEAU DISPARU au départ de la mairie

Découvrez Viarmes en jouant, guidé par des panneaux munis de QR code (téléphone portable avec scanner indispensable).

VISITE LIBRE

▸ samedi et dimanche de 10h à 17h

◾ ATELIERS

Fabrication de carreaux de pavement ▸ samedi et dimanche de 10h à 17h

◾ CONCERT DE GUITARE CLASSIQUE par l’École municipale de musique

Camille Saint-Saëns

ÉGLISE SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL ▸ samedi 19h30 – Entrée libre

◾ UN ESPACE LUDIQUE AU KAPPA BAR Découvrez le patrimoine et l’archéologie locale de façon ludique et virtuelle !

Jouez au jeu « À la recherche du château médiéval disparu » et (re)visitez virtuellement l’exposition

Murs-murs de la Grande Guerre.

Visites de sites en réalité virtuelle.

▸ uniquement samedi à partir de 14h

Mairie de Viarmes Place Pierre-Salvi 95270 Viarmes Viarmes 95270 Val-d’Oise Île-de-France http://viarmes.fr/

