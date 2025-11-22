AUTOUR DU CONCERT, LA RÉSILIENCE Square du 11 Novembre 1918 Portet-sur-Garonne

AUTOUR DU CONCERT, LA RÉSILIENCE

Square du 11 Novembre 1918 MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS PERALDI Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Inscrivez- vous à cette conférence- débat musicale.

À partir des textes de ses chansons, Alsina propose une conférence- débat autour du thème Culture et Handicap Autour du concert, la Résilience . Il y partage son parcours, sa construction personnelle, ses luttes et son cheminement vers l’acceptation celle de l’enfance, des doutes, des espoirs, de la différence jusqu’à devenir

un artiste pleinement légitime. Au-delà du concert, la rencontre avec le public devient un moment privilégié d’écoute et d’échange. Une invitation à découvrir un artiste singulier, à oser questionner, réagir, ressentir face à un texte, un cri, une mélodie, une interprétation. Un arrêt sur image où les confidences se croisent, pour mieux retrouver le cœur même de la rencontre et du partage. .

