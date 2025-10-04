AUTOUR DU FESTIVAL LA GRANDE FANFARE Perpignan
AUTOUR DU FESTIVAL LA GRANDE FANFARE Perpignan samedi 4 octobre 2025.
AUTOUR DU FESTIVAL LA GRANDE FANFARE
1 Rue Jean Vielledent Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 15:00:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
La Casa Musicale Répétition publique La Grande Fanfare
.
1 Rue Jean Vielledent Perpignan 66100 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 51 13 14 info@jazzebre.com
English :
? La Casa Musicale Open rehearsal La Grande Fanfare
German :
? La Casa Musicale Öffentliche Probe La Grande Fanfare
Italiano :
? La Casa Musicale Prova pubblica La Grande Fanfara
Espanol :
? La Casa Musicale Ensayo público La Grande Fanfare
L’événement AUTOUR DU FESTIVAL LA GRANDE FANFARE Perpignan a été mis à jour le 2025-08-06 par PERPIGNAN TOURISME