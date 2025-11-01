Autour du fil Médiathèque du Val de Blaise Wassy

Autour du fil Jeudi 8 janvier 2026, 14h00 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-08T14:00:00 – 2026-01-08T17:00:00

Fin : 2026-01-08T14:00:00 – 2026-01-08T17:00:00

Si tu souhaites découvrir les travaux d’aiguilles seul(e) ou en famille, rejoins le groupe pour de folles après-midi couture !

Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 04 08 70 »}]

accessoires d’Hiver couture hiver