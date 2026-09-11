Autour du four à pain, Musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence, Draguignan

Informations pratiques

Autour du four à pain 19 et 20 septembre Musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Assistez à la confection, par des artisans boulangers, de pains cuits dans un four à bois traditionnel, allumé exceptionnellement dans le jardin du musée, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Dégustation de michette à la sortie du four et possibilité d’acheter un pain pour soutenir l’association de Sauvegarde des Arts et Traditions Populaires de moyenne Provence.

Musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence 75 place georges brassens, 83300 Draguignan, France Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494470572 https://culture.dracenie.com/musee-des-arts-et-traditions-populaires/ Le musée permet de découvrir et d’étudier sur 600 m² d’exposition répartis sur trois niveaux, les conditions de vie et de travail en moyenne Provence de 1800 à 1955 : culture des céréales, viticulture, oléiculture avec la reconstitution de deux moulins, un atelier de bouchonnerie, un atelier de cordonnier, l’industrie de la céramique, le pastoralisme et la transhumance, l’apiculture, la chasse, l’habitat provençal avec une cuisine reconstituée, les fêtes traditionnelles, la verrerie, la sériciculture. La visite se poursuit en extérieur, dans le jardin et la galerie des machines. Parking à proximité

Dégustez une « michette » cuite dans un four traditionel dans les jardins du musée. Vente de pain au profit d’une association locale.

©Francis Vauban