Autour du jeu Atelier Jeux vidéo Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise
Autour du jeu Atelier Jeux vidéo Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise mercredi 4 février 2026.
Autour du jeu Atelier Jeux vidéo
Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Falaise Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04 14:00:00
fin : 2026-02-04 17:00:00
Date(s) :
2026-02-04 2026-02-11
Découverte de jeux vidéo à la médiathèque le temps d’un après-midi !
Tout public, gratuit
Découverte de jeux vidéo à la médiathèque le temps d’un après-midi !
Tout public, gratuit .
Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Falaise Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 65 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Autour du jeu Atelier Jeux vidéo
Discover video games at the multimedia library for an afternoon!
Open to all, free of charge
L’événement Autour du jeu Atelier Jeux vidéo Falaise a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Falaise Suisse Normande