Autour du livre Par Monts et par Vaux Accous

Salle de la mairie Accous Pyrénées-Atlantiques

– 10h Initiation à la lecture de paysage avec le Parc National des Pyrénées autour du thème de l’eau avec atelier-dessin sur le plateau de Lhers (réservation obligatoire).

– 10h30 Spectacle pour enfants par l’association Lire er délire(s) de Gujan-Mestras

– Pour les 2-6 ans lecture avec un raconte-tapis, historie « Trois cailloux »

– 11h30 A partir d’un album en accordéon « Raconte moi la montagne » pour les 6-10 ans

– 14h Conférence et table ronde « C’est quoi un carnet de voyage ? » par Philippe Bichon, Sophie Bataille et Nathalie Duroussy

– 16h Conférence et table ronde « Patrimoine et mémoire montagnarde » avec Christine Bonnal, Bernard Larrieu, Etienne Lavigne, Vincent Ducarre, Patrick Fort et Alix Bastian

– 21h Soirée musicale avec le groupe « Aquiu Project » au gîte Despourrins

– Toute la journée Démonstration de quilles de 9 au skatepark par le Comité national de quilles de .

Salle de la mairie Accous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 71 10

