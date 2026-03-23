Autour du Palais visite guidée de la ville Avignon
Autour du Palais visite guidée de la ville Avignon mercredi 1 avril 2026.
Autour du Palais visite guidée de la ville
Départ place de l’Amirande Avignon Vaucluse
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-04-01 17:00:00
fin : 2026-09-30 19:00:00
Date(s) :
2026-04-01 2026-05-01 2026-07-01 2026-08-01
Cette visite propose de découvrir les 2500 ans de la ville en tournant autour de son monument le plus emblématique, le Palais des Papes.
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Départ place de l’Amirande Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 23 41 31 info@lesnoctambulesdavignon.com
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English : Around the Palace guided city tour
This visit enables you to discover the 2500 years of history of the city of Avignon while walking all around the Palace of the Popes, one of the most emblematic monuments in Avignon.
L’événement Autour du Palais visite guidée de la ville Avignon a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Avignon Tourisme
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