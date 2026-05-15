Autour du piano: concert au temple protestant Temple Protestant Bayonne
Autour du piano: concert au temple protestant Temple Protestant Bayonne samedi 6 juin 2026.
Bayonne
Autour du piano: concert au temple protestant
Temple Protestant 20 Rue Albert Premier Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06 18:30:00
Date(s) :
2026-06-06
A la veille de l’été, l’association Amarres donne carte blanche à des artistes locaux pour faire résonner le piano Pleyel centenaire du Temple protestant de Bayonne.
Ce temps musical instrumental et vocal s’articulera autour de 3 concerts aux univers très différents. Lors du 2ème concert Entre deux mondes , les voix d’Agnès Denneulin et Rémi Laville accompagnées par le piano de Tristan Darrieumerlou feront chanter la musique de Schumann, Schubert et Chopin. .
Temple Protestant 20 Rue Albert Premier Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 41 62 81 amarres64100@gmail.com
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English : Autour du piano: concert au temple protestant
L’événement Autour du piano: concert au temple protestant Bayonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayonne
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