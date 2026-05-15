Autour du piano: concert au temple protestant Temple Protestant Bayonne

Bayonne

Autour du piano: concert au temple protestant

Temple Protestant 20 Rue Albert Premier Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 17:00:00

fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :

2026-06-07

A la veille de l’été, l’association Amarres donne carte blanche à des artistes locaux pour faire résonner le piano Pleyel centenaire du Temple protestant de Bayonne.

Ce temps musical instrumental et vocal s’articulera autour de 3 concerts aux univers très différents. Enfin, durant le dernier concert L’alchimie des ombres , des transcriptions d’œuvres de Dukas, Saint-Saëns, Grieg et Moussorgski seront présentées au sein d’une mise en scène immersive entre sorcellerie et magie blanche, avec la complicité du comédien Aurélien Métral et du duo de pianistes Lise Bourdonnec et Jean-Christophe Sarkissian. .

Temple Protestant 20 Rue Albert Premier Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 41 62 81 amarres64100@gmail.com

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English : Autour du piano: concert au temple protestant

L’événement Autour du piano: concert au temple protestant Bayonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayonne