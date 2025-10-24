Autour du Piano | Fondation John Bost Temple et Fondation John Bost La Force

Temple et Fondation John Bost La Force

24 octobre 2025

26 octobre 2025

2025-10-24

Au programme

Vendredi 24 octobre

· 16h45 17h00 Présentation de la programmation du festival (Temple Fondation John Bost)

· 17h00 18h15 Récital de piano de Charles Offenstein (Temple Fondation John Bost) F. Chopin extraits des préludes op 28 et F. Liszt la Lorelei et la vallée d’Obermann

Samedi 25 octobre

· 14h30 15h & 15h30 16h Siestes musicales (Salle Paul Ricoeur Fondation John Bost). Allongé ou assis, venez profiter d’un set musical de détente.

· 17h 18h15 Concert Variations électro-classique (Salle Paul Ricoeur Fondation John Bost), qui mélange musiques classiques et électroniques.

Dimanche 26 octobre

· 14h30 Concert de piano à quatre mains avec Charles Offenstein & Claire Buttin (Temple Fondation John Bost) F. Schubert Fantaisie en fa mineur A. Piazzolla Tangos B. Smetana la Moldau .

Temple et Fondation John Bost Rue du Pasteur Alard La Force 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 22 88 34 lafabrik24@johnbost.fr

