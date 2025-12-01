Autour du sapin défier les géants de bois Village de Noël Avranches

Autour du sapin défier les géants de bois

Village de Noël Place Littré Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Jeux en bois, jeux de société, jeux traditionnels, en famille, entre amis ou avec les jongleurs de la troupe Payaso Loco autour du sapin, on se rassemble pour un instant très ludique. Là, une partie géante de Puissance 4, ici, un chamboule-tout une multitude de propositions pour exercer son sens tactique, son adresse ou sa patience. .

Village de Noël Place Littré Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 89 29 40 evenementiel@avranches.fr

