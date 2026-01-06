Autour du spectacle matin et soir

100 place du Gohlérez Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 15:00:00

fin : 2026-03-14 18:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Dans le cadre du Festival Méliscènes

Analyse chorale Parler d’un spectacle

Afin de dépasser le simple j’aime ou je n’aime pas , une approche collective de l’œuvre se développe. À la fin, chacun·e aura affiné son regard et renforcé son plaisir d’aller au théâtre.

Samedi 14 mars 15h 18h Méthode et contexte autour de l’œuvre trois heures pour apprendre une méthode avant de voir la représentation.

Ouverte à 20 personnes,

A partir de 15 ans

Sur inscription au Centre Culturel Athéna

Samedi 14 mars 20h30

Spectacle Matin et Soir .

100 place du Gohlérez Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Autour du spectacle matin et soir Auray a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon