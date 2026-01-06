Autour du spectacle matin et soir Auray

Autour du spectacle matin et soir

Dans le cadre du Festival Méliscènes

Analyse chorale Parler d’un spectacle

Afin de dépasser le simple j’aime ou je n’aime pas , une approche collective de l’œuvre se développe. À la fin, chacun·e aura affiné son regard et renforcé son plaisir d’aller au théâtre.

Dimanche 15 mars 10h 13h

Analyse chorale trois heures d’analyse collective du spectacle.

Dimanche 15 mars 14h 15h

Rencontre avec l’équipe artistique de la Compagnie

À demain mon amour.

Ouverte à 20 personnes,

A partir de 15 ans

Sur inscription au Centre Culturel Athéna .

100 place du Gohlérez Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

