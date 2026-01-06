Autour du spectacle matin et soir Auray
Autour du spectacle matin et soir Auray dimanche 15 mars 2026.
Autour du spectacle matin et soir
100 place du Gohlérez Auray Morbihan
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 14:00:00
fin : 2026-03-15 15:00:00
Date(s) :
2026-03-15
Dans le cadre du Festival Méliscènes
Analyse chorale Parler d’un spectacle
Afin de dépasser le simple j’aime ou je n’aime pas , une approche collective de l’œuvre se développe. À la fin, chacun·e aura affiné son regard et renforcé son plaisir d’aller au théâtre.
Dimanche 15 mars 10h 13h
Analyse chorale trois heures d’analyse collective du spectacle.
Dimanche 15 mars 14h 15h
Rencontre avec l’équipe artistique de la Compagnie
À demain mon amour.
Ouverte à 20 personnes,
A partir de 15 ans
Sur inscription au Centre Culturel Athéna .
100 place du Gohlérez Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00
