Autour du târ : concert-découverte de Sogol Mirzaei Bibliothèque Robert Sabatier Paris samedi 29 novembre 2025.

Venez écouter et savourer les sonorités expressives du târ

que l’on surnomme le roi des instruments iraniens.

Remarquable par sa forme en double cœur, c’est un luth à

long manche présent dans toute la Perse.Sogol Mizraei est considérée comme l’une

des interprètes les plus virtuoses de la musique persane.

Elle se produit

aujourd’hui un peu partout dans le monde, en tant que soliste ou au sein

d’ensembles musicaux. Outre dans l’Ensemble Chakâm qu’elle a fondé, Sogol Mirzaei s’investit

dans d’autres projets et collabore notamment avec le prestigieux Orpheus 21 de

Jordi Savall, Sowal Diabi avec Mamani Keita et le quintet Atine avec lesquels

elle publie deux albums chez Accords Croisés.

Lors de cette soirée, elle nous dévoilera le fonctionnement de son instrument et

échangera avec le public.

Formée en Iran à l’art des luths, Sogol Mirzaei est aujourd’hui l’une des interprètes les plus recherchées de la subtile musique persane en Europe.

Le samedi 29 novembre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit

Sur billetweb à partir du 1er novembre : https://www.billetweb.fr/concert-sogol-mirzaei

Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 98 ans.

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris