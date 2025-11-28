Autour du Trio de Maurice Duruflé — concert de musique classique Conservatoire Municipal Francis Poulenc PARIS
Autour du Trio de Maurice Duruflé — concert de musique classique Conservatoire Municipal Francis Poulenc PARIS vendredi 28 novembre 2025.
Au programme également : le Concertino d’Ernest Bloch, Les Saisons d’Astor Piazzolla, ainsi que les 5 Pièces Argentines Folkloriques de Martin Kutnowski.
Fabienne Lubrano, flûte
Maud Gastinel, alto
Kazuko Hiyama, piano
Ce programme met en lumière une formation originale valorisant le mélange des timbres de la flûte et de l’alto, autour d’une superbe pièce de Maurice Duruflé, œuvre si rarement jouée.
gratuit
Réservations au 01 55 74 70 40
Tout public.
Conservatoire Municipal Francis Poulenc 11, rue Jean de la Fontaine 75016 PARIS