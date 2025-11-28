Autour du Trio de Maurice Duruflé — concert de musique classique Conservatoire Municipal Francis Poulenc PARIS

Au programme également : le Concertino d’Ernest Bloch, Les Saisons d’Astor Piazzolla, ainsi que les 5 Pièces Argentines Folkloriques de Martin Kutnowski.

Fabienne Lubrano, flûte

Maud Gastinel, alto

Kazuko Hiyama, piano

Ce programme met en lumière une formation originale valorisant le mélange des timbres de la flûte et de l’alto, autour d’une superbe pièce de Maurice Duruflé, œuvre si rarement jouée.

Le vendredi 28 novembre 2025

de 19h30 à 20h30

gratuit

Réservations au 01 55 74 70 40

Tout public.

Conservatoire Municipal Francis Poulenc 11, rue Jean de la Fontaine 75016 PARIS