Autour du Vivant Orangerie du Thabor, rue de Palestine 35000 Rennes Rennes 6 avril – 8 mai Entrée libre

L’Atelier du Thabor présente son exposition Autour du Vivant à l’Orangerie Est, avec des sculptures et totems ainsi que du modele vivant, peintures et aquarelles. Du lundi 6 au dimanche 12 avril 2026

L’Atelier du Thabor met à l’honneur la sculpture, la peinture et le dessin autour du thème du vivant — animal comme humain — du 6 au 12 avril 2026 à l’Orangerie Est, dans le jardin du Thabor.

Les visiteurs pourront découvrir des sculptures réalisées par les adhérents, ainsi que des totems conçus collectivement. Les artistes Laëtitia-May Le Guélaff et Kere Dali, qui animent les ateliers tout au long de l’année, présenteront également leurs propres créations.

Aux murs seront exposés dessins, peintures et aquarelles réalisés autour du même thème dans les ateliers dirigés par les artistes Boris Foscolo et ChunYu Wang.

Du lundi 6 au dimanche 12 avril 2026, Orangerie du Thabor, 4, rue de la Palestine, Rennes.

Entrée libre.

[https://www.atelierduthabor.fr](https://www.atelierduthabor.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-06T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-08T19:00:00.000+02:00

1

02 99 63 73 97

Orangerie du Thabor, rue de Palestine 35000 Rennes 4 rue de Palestine 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

