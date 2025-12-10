Autour d’un jeu Médiathèque Samuel Beckett Guérande

Autour d’un jeu

Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 14:00:00

fin : 2026-01-22 16:00:00

Date(s) :

2026-01-22

Découvrez de nouveaux jeux et affrontez d’autre joueurs et joueuses lors d’un moment convivial et amusant, autour d’une collation.

A destination des seniors. .

Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr

English :

L’événement Autour d’un jeu Guérande a été mis à jour le 2025-12-10 par ADT44