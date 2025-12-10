Autour d’un jeu Médiathèque Samuel Beckett Guérande
Autour d'un jeu Médiathèque Samuel Beckett Guérande jeudi 22 janvier 2026.
Autour d’un jeu
Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique
Début : 2026-01-22 14:00:00
fin : 2026-01-22 16:00:00
2026-01-22
Découvrez de nouveaux jeux et affrontez d’autre joueurs et joueuses lors d’un moment convivial et amusant, autour d’une collation.
A destination des seniors. .
Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique
