« Autour d’un verre » en écoutant Astor Piazzola Kaïflo
Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19 19:00:00
fin : 2025-09-19
Date(s) :
2025-09-19
Présentation de l’artiste par Jean-Paul et diffusion des titres choisis
Entrée libre.
Consommation sur place. .
Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65 kaiflo.ancenis@gmail.com
English :
Jean-Paul presents the artist and plays selected titles
German :
Vorstellung des Künstlers durch Jean-Paul und Verbreitung ausgewählter Titel
Italiano :
Presentazione dell’artista da parte di Jean-Paul e trasmissione di titoli selezionati
Espanol :
Presentación del artista por Jean-Paul y emisión de títulos seleccionados
