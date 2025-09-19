« Autour d’un verre » en écoutant Astor Piazzola Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Début : 2025-09-19 19:00:00

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Présentation de l’artiste par Jean-Paul et diffusion des titres choisis

Entrée libre.

Consommation sur place. .

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65 kaiflo.ancenis@gmail.com

English :

Jean-Paul presents the artist and plays selected titles

German :

Vorstellung des Künstlers durch Jean-Paul und Verbreitung ausgewählter Titel

Italiano :

Presentazione dell’artista da parte di Jean-Paul e trasmissione di titoli selezionati

Espanol :

Presentación del artista por Jean-Paul y emisión de títulos seleccionados

