Autour d’une frégate du 18e siècle Médiathèque Etienne Caux Saint-Nazaire

Autour d’une frégate du 18e siècle Médiathèque Etienne Caux Saint-Nazaire vendredi 19 septembre 2025.

Autour d’une frégate du 18e siècle Vendredi 19 septembre, 18h00 Médiathèque Etienne Caux Loire-Atlantique

L’inauguration à lieu dans le hall de la médiathèque. Accès PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

La médiathèque inaugure un don exceptionnel fait à la Ville par l’un de ses habitants : une remarquable maquette de navire de guerre héritée de ses arrière-grands-parents.

Cette « frégate de XII percée à 13 », dotée d’une batterie de 13 sabords par côté tirant des boulets de 12 livres, témoigne du savoir-faire naval de la fin du 18e siècle. Particulièrement bien conservée, elle présente une singularité rare pour l’époque : une figure de proue dénudée.

La maquette trouvera désormais sa place au rez-de-chaussée de la médiathèque, près de l’accueil, où elle pourra être admirée par tous les visiteurs.

Médiathèque Etienne Caux 6 rue Auguste Baptiste Lechat, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique Pays de la Loire

La médiathèque inaugure un don exceptionnel fait à la Ville par l’un de ses habitants : une remarquable maquette de navire de guerre héritée de ses arrière-grands-parents.

@JFG