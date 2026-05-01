Menditte

Autrefois au Pays basque lectures commentées

Salle Etchekoparia Menditte Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Ikerzaleak vous convie à Menditte.

Des lectures commentées vous feront découvrir une page, parfois méconnue, de notre territoire. La soirée est dédiée aux crimes d’autrefois au Pays basque. La Soule, terre de légendes et de traditions, cache aussi dans les replis de son histoire, des récits plus sombres. Un pot de l’amitié suivra la réunion. .

Salle Etchekoparia Menditte 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

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English : Autrefois au Pays basque lectures commentées

L’événement Autrefois au Pays basque lectures commentées Menditte a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Pays Basque