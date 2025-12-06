Autremonde et la Braderie de la solidarité Mairie du 20e arrondissement PARIS
Autremonde et la Braderie de la solidarité Mairie du 20e arrondissement PARIS samedi 6 décembre 2025.
La braderie de la solidarité
L’association Autremonde organise sa traditionnelle braderie de la solidarité les samedi 6 et dimanche 7 décembre dans la
salle des fêtes de la mairie du 20e
Infos pratiques
Samedi 6 décembre de 10h à 19h
Dimanche 7 décembre de 11h à 18h (dernière entrée 1h avant la fermeture)
Salle des fêtes de la mairie du 20e – 6 Place Gambetta Paris 20e
✅ Entrée solidaire de 2 euros
Le principe de la braderie de la solidarité
Ouverte à toutes et tous, cette vente d’articles neufs à bas prix est
devenue un rendez-vous de mode solidaire incontournable. En plus de faire de
bonnes affaires, les visiteurs participent activement par leurs achats à lutter
contre la précarité.
En effet, le fruit de cette vente contribue de façon
importante au financement des actions de l’association : accueils de jour et de nuit, de jour et de nuit, maraudes, cours de français, activités culturelles et sportives…
Au programme du week-end : Des vêtements pour femmes, hommes, enfants, bébés, des accessoires , des bijoux, de la déco et du linge de maison, bradés jusqu’à -70%.
Bref, de quoi se faire plaisir, et tout ça pour la bonne cause !
La braderie est soutenue par la mairie du 20e.
En savoir plus sur la braderie de la solidarité
L’association autremonde
autremonde est une association qui agit pour le
décloisonnement de la société. Depuis plus de 30 ans, l’association agit pour
et avec les personnes en situation d’exclusion et de migration.
Implantée dans le 20e arrondissement, au cœur du quartier
Belleville-Amandiers, autremonde est une association de proximité. Les
personnes accueillies viennent de l’est parisien, mais également de toute la
capitale et de proche banlieue.
Créer et maintenir un lien social avec des personnes exclues
Un des objectifs d’autremonde est de créer et maintenir un
lien social avec des personnes exclues, isolées et en situation de grande
précarité, afin d’encourager et d’accompagner leur parcours de réinsertion.
Pour y parvenir, autremonde met en place 3 types d’activités :
- Aller au-devant et accueillir chaque semaine ces publics sur
plusieurs sites parisiens
- Réaliser une veille sociale en direction de personnes en
situation de rue, en coordination avec les acteurs associatifs et
institutionnels du territoire
- Informer, orienter et accompagner les personnes accueillies
dans leurs démarches administratives, afin d’encourager une prise en charge,
une autonomisation et une stabilisation.
Participer à l’insertion linguistique et sociale
autremonde agit avec les personnes en situation de migration
socialement vulnérables pour favoriser leurs démarches d’insertion dans la
société française. L’objectif est de leur permettre d’acquérir l’autonomie la
plus grande dans leur nouvel environnement socio-culturel.
Selon les besoins et les activités, autremonde favorise la
compréhension et la maîtrise des codes sociaux-culturels, propose un apprentissage
de la lecture et l’écriture, encourage la maîtrise du vocabulaire et de
l’environnement de travail liés des secteurs de métiers, appuie les démarches
de recherche d’emploi, valorise les parcours et des compétences de chacun,
initie à l’usage de l’informatique…
Proposer des actions culturelles et sportives
Autremonde propose des ateliers de pratiques sportives et
artistiques, des soirées thématiques, de débat ou des sorties culturelles, afin
de permettre l’émancipation sociale et culturelle de chacun.e
En savoir plus sur l’association autremonde
