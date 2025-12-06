Autremonde et la Braderie de la solidarité Mairie du 20e arrondissement PARIS

La braderie de la solidarité

L’association Autremonde organise sa traditionnelle braderie de la solidarité les samedi 6 et dimanche 7 décembre dans la

salle des fêtes de la mairie du 20e

Infos pratiques Samedi 6 décembre de 10h à 19h

Dimanche 7 décembre de 11h à 18h (dernière entrée 1h avant la fermeture)

Salle des fêtes de la mairie du 20e – 6 Place Gambetta Paris 20e

✅ Entrée solidaire de 2 euros

Le principe de la braderie de la solidarité

Ouverte à toutes et tous, cette vente d’articles neufs à bas prix est

devenue un rendez-vous de mode solidaire incontournable. En plus de faire de

bonnes affaires, les visiteurs participent activement par leurs achats à lutter

contre la précarité.

En effet, le fruit de cette vente contribue de façon

importante au financement des actions de l’association : accueils de jour et de nuit, de jour et de nuit, maraudes, cours de français, activités culturelles et sportives…

Au programme du week-end : Des vêtements pour femmes, hommes, enfants, bébés, des accessoires , des bijoux, de la déco et du linge de maison, bradés jusqu’à -70%.

Bref, de quoi se faire plaisir, et tout ça pour la bonne cause !

La braderie est soutenue par la mairie du 20e.

En savoir plus sur la braderie de la solidarité

L’association autremonde

autremonde est une association qui agit pour le

décloisonnement de la société. Depuis plus de 30 ans, l’association agit pour

et avec les personnes en situation d’exclusion et de migration.

Implantée dans le 20e arrondissement, au cœur du quartier

Belleville-Amandiers, autremonde est une association de proximité. Les

personnes accueillies viennent de l’est parisien, mais également de toute la

capitale et de proche banlieue.

Créer et maintenir un lien social avec des personnes exclues

Un des objectifs d’autremonde est de créer et maintenir un

lien social avec des personnes exclues, isolées et en situation de grande

précarité, afin d’encourager et d’accompagner leur parcours de réinsertion.

Pour y parvenir, autremonde met en place 3 types d’activités :

Aller au-devant et accueillir chaque semaine ces publics sur

plusieurs sites parisiens

situation de rue, en coordination avec les acteurs associatifs et

institutionnels du territoire

dans leurs démarches administratives, afin d’encourager une prise en charge,

une auto­nomisation et une stabilisation.

Participer à l’insertion linguistique et sociale

autremonde agit avec les personnes en situation de migration

socialement vulnérables pour favoriser leurs démarches d’insertion dans la

société française. L’objectif est de leur permettre d’acquérir l’autonomie la

plus grande dans leur nouvel environnement socio-culturel.

Selon les besoins et les activités, autremonde favorise la

compréhension et la maîtrise des codes sociaux-culturels, propose un apprentissage

de la lecture et l’écriture, encourage la maîtrise du vocabulaire et de

l’environnement de travail liés des secteurs de métiers, appuie les démarches

de recherche d’emploi, valorise les parcours et des compétences de chacun,

initie à l’usage de l’informatique…

Proposer des actions culturelles et sportives

Autremonde propose des ateliers de pratiques sportives et

artistiques, des soirées thématiques, de débat ou des sorties culturelles, afin

de permettre l’émancipation sociale et culturelle de chacun.e

En savoir plus sur l’association autremonde

Devenir bénévole à autremonde

Le dimanche 07 décembre 2025

de 11h00 à 18h00

Le samedi 06 décembre 2025

de 10h00 à 19h00

payant Tout public.

Mairie du 20e arrondissement 6 place Gambetta 75020 PARIS

https://www.facebook.com/events/1869135433687099/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22attachment%22%2C%22surface%22%3A%22newsfeed%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/AssociationAutremonde https://www.facebook.com/AssociationAutremonde