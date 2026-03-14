Aux accords de Brassens Médiathèque de Pissos Pissos

Aux accords de Brassens

Médiathèque de Pissos 52 route de Daugnague Pissos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Aux Accords de Brassens, spectacle de poésie musicale par la Cie Demain la Veille.

Dans le cadre du Printemps des Poètes.

Dans le cadre du Printemps des Poètes, la Cie Demain la Veille reprend les standards de George Brassens dans leur spectacle Aux Accords de Brassens . .

Médiathèque de Pissos 52 route de Daugnague Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 92 05 mediatheque@pissos.fr

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English : Aux accords de Brassens

Aux Accords de Brassens, musical poetry show by Cie Demain la Veille.

As part of the Printemps des Poètes festival.

L’événement Aux accords de Brassens Pissos a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Cœur Haute Lande