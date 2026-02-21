Aux avortées inconnues Théâtre de la Concorde Paris

La soirée prend la forme d’une lecture collective d’extraits de l’ouvrage Lettres pour un avortement illégal (1971–1974), composé à partir de courriers authentiques écrits par des femmes demandant un avortement clandestin au début des années 1970, alors que l’avortement était encore interdit et réprimé. Ces lettres, issues des archives de l’association Choisir la cause des femmes, fondée par Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi, donnent à entendre des voix intimes, bouleversantes, lucides, traversées par l’urgence, la peur et la détermination.

Portée par une quinzaine de comédiennes, accompagnée en musique, cette lecture fait sortir ces paroles de l’isolement pour les inscrire dans un espace collectif, celui où l’expérience individuelle devient mémoire partagée et matière à réflexion démocratique.

La rencontre est proposée par la cinéaste Mariana Otero, les associations Aux avortées inconnues et Choisir la cause des femmes, qui œuvrent pour la création d’un monument à Paris en hommage aux milliers de femmes mortes des suites d’avortements clandestins avant la loi Veil. Elle interroge ce que la lutte pour le droit à disposer de son corps nous a laissé en partage : des conquêtes fragiles et la responsabilité de continuer à les faire vivre en donnant corps à la mémoire de celles qui ont subi l’illégalité de l’avortement.

Distribution

Comédien·nes Anne Alvaro, Yvette Caldas, Samuel Charle, Agnès Chateau, Philippe Duclos, Mata Gabin, India Hair, Barbara Lamballais, Toufan Manoutcheri, Bénédicte Mbemba, Maëlys Ricordeau, Kelly Riviére

Musicienne Maëlle Desbrosses

Choix des textes et mise en scène Mariana Otero et Pascal Deux

Avec Aux avortées inconnues, la scène devient un lieu de mémoire et de reconnaissance pour celles dont l’Histoire est encore méconnue, restée sans noms, sans visages et sans récits. Comment transmettre ce qui a été vécu dans le secret, la honte ou la solitude, et en faire un héritage commun ?

Le vendredi 10 avril 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

