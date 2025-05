Aux braderies de la terre – La Barboteur Poligny, 23 mai 2025 18:00, Poligny.

Jura

Aux braderies de la terre La Barboteur 52 Grande Rue Poligny Jura

Début : 2025-05-23 18:00:00

2025-05-23

Nous vous invitons à venir découvrir l’univers de Serge Mascaro et ce, en deux temps

Dès le 20/21 mai à travers une exposition artistico-pédagogique pour s’interroger seul et/ou en groupe sur les enjeux écologiques de notre époque, leurs liens avec les enjeux économiques et sociétaux, et nos positionnements possibles. Cette exposition se présentera comme une constellation de planches didactiques au format A4, reliées par des fils rouges et des post-its, à la manière d’une enquête.

Le 23 mai dès 18h à travers un spectacle » aux braderies de la Terre » un cabaret kaléidoscopique sur l’eau et sur la citoyenneté. Une farandole de points de vue qui invite avec facétie au questionnement, à la curiosité et au dialogue. La représentation sera accompagnée d’un débat pour approfondir les interrogations que pourra susciter le spectacle, pour identifier ensemble des pistes et vivre en direct un dialogue citoyen fécond.

Auberge espagnole pour qui le souhaite ! .

