AUX BRADERIES DE LA TERRE Soueich
SOUEICHKFÉ Soueich Haute-Garonne
Début : 2025-11-26 19:30:00
2025-11-26
Théâtre écolo citoyen
Après le succès de J’irai chanter Brahms dans un supermarché , Serge Mascaro revient avec Aux Braderies de la Terre , un spectacle écolo citoyen à la fois poétique, drôle et percutant. .
SOUEICHKFÉ Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com
English :
Eco-citizen theater
German :
Öko-Bürger-Theater
Italiano :
Teatro eco-cittadino
Espanol :
Teatro ecociudadano
