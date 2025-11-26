AUX BRADERIES DE LA TERRE Soueich

AUX BRADERIES DE LA TERRE Soueich mercredi 26 novembre 2025.

Soueich Haute-Garonne

Début : 2025-11-26 19:30:00
Théâtre écolo citoyen
Après le succès de J’irai chanter Brahms dans un supermarché , Serge Mascaro revient avec Aux Braderies de la Terre , un spectacle écolo citoyen à la fois poétique, drôle et percutant.   .

soueichkfe@gmail.com

English :

Eco-citizen theater

German :

Öko-Bürger-Theater

Italiano :

Teatro eco-cittadino

Espanol :

Teatro ecociudadano

