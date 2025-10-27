Aux confins de la galaxie Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement

Lundi 27 octobre 2025 à partir de 14h30 et à partir de 16h30. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Spectacle de magie et comédie pour enfants de 5 à 11 ansEnfants

Dans une galaxie très lointaine, un pilote de vaisseaux trouve un étrange droïde.



En le réparant, il va découvrir que celui-ci doit accomplir une très ancienne et dangereuse mission qui va déterminer le sort de toute la galaxie.



Extraterrestres, magie ancienne, sabre laser, courses poursuites spatiales, l’aventure s’annonce mouvementée ! .

Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97 archangetheatre@orange.fr

English :

Magic and comedy show for children aged 5 to 11

German :

Zaubershow und Comedy für Kinder von 5 bis 11 Jahren

Italiano :

Spettacolo di magia e comicità per bambini dai 5 agli 11 anni

Espanol :

Espectáculo de magia y humor para niños de 5 a 11 años

