Aux côtés des cyclistes afghanes Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-28 18:30 – 20:00

Gratuit : non Entrée libre et gratuite sous réserve de places disponibles

Shannon Galpin nous raconte ses douze années d’aventure et d’engagement humanitaire et journalistique en Afghanistan. Autrice et voyageuse, elle s’est engagée aux côtés des cyclistes afghanes et continue de suivre l’impact du régime des talibans sur leurs vies. SHANNON GALPINShannon Galpin est la fondatrice de Mountain2Moutain, une organisation à but non lucratif qui porte assistance aux femmes dans les zones de conflit. Elle a également produit le documentaire Afghan Cycles. En 2015, le Comité international olympique lui a décerné un diplôme honorifique pour ses activités visant à promouvoir l’égalité des sexes par le biais du sport. Cette rencontre est proposée dans le cadre de l’événement Femmes Vélo Liberté – Les Increvables à travers le monde à découvrir du 8 au 30 avril à l’Espace Cosmopolis.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr



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