Aux Doux Bavards, café discussion Les Pechs du Vers
Aux Doux Bavards, café discussion Les Pechs du Vers lundi 16 février 2026.
Les Pechs du Vers
Aux Doux Bavards, café discussion
Saint-Cernin Les Pechs du Vers Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16 20:00:00
fin : 2026-03-16 23:00:00
Date(s) :
2026-02-16 2026-03-16 2026-04-20 2026-05-18
Proposé par Adrien DURILI et animé par tous, créons ensemble un climat bienveillant pour aborder des questions qui nous tiennent à cœur
Proposé par Adrien DURILI et animé par tous, créons ensemble un climat bienveillant pour aborder des questions qui nous tiennent à cœur. Que vous souhaitiez parler de vos expériences, de vos réflexions ou simplement être à l'écoute, venez partager un moment de convivialité pour du "mieux vivre" dans notre fort intérieur et dans notre société.
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Saint-Cernin Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie +33 6 02 05 72 14 adriendurili@gmail.com
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English :
Proposed by Adrien DURILI and moderated by all, let’s create together a benevolent climate to address issues that are close to our hearts
L’événement Aux Doux Bavards, café discussion Les Pechs du Vers a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Labastide-Murat