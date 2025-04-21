Les Pechs du Vers

Aux Doux Bavards, café discussion

Saint-Cernin Les Pechs du Vers Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 20:00:00

fin : 2026-03-16 23:00:00

Date(s) :

2026-02-16 2026-03-16 2026-04-20 2026-05-18

Proposé par Adrien DURILI et animé par tous, créons ensemble un climat bienveillant pour aborder des questions qui nous tiennent à cœur

Proposé par Adrien DURILI et animé par tous, créons ensemble un climat bienveillant pour aborder des questions qui nous tiennent à cœur. Que vous souhaitiez parler de vos expériences, de vos réflexions ou simplement être à l'écoute, venez partager un moment de convivialité pour du "mieux vivre" dans notre fort intérieur et dans notre société.

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Saint-Cernin Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie +33 6 02 05 72 14 adriendurili@gmail.com

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English :

Proposed by Adrien DURILI and moderated by all, let’s create together a benevolent climate to address issues that are close to our hearts

L’événement Aux Doux Bavards, café discussion Les Pechs du Vers a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Labastide-Murat