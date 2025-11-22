Aux Ecrans du Réel Cinémas Les Cinéastes et Le Royal Le Mans
Aux Ecrans du Réel Cinémas Les Cinéastes et Le Royal Le Mans samedi 22 novembre 2025.
Aux Ecrans du Réel
Cinémas Les Cinéastes et Le Royal BP 23221 Le Mans Sarthe
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 18:00:00
fin : 2025-11-30 20:30:00
Date(s) :
2025-11-22
Aux Ecrans du Réel 2025
Festival Aux Écrans du Réel du 22 au 30 novembre 2025 .
Cinémas Les Cinéastes et Le Royal BP 23221 Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 21 18 20 54 info@assochroma.com
English :
Aux Ecrans du Réel 2025
German :
Aux Ecrans du Réel 2025
Italiano :
A Les Ecrans du Réel 2025
Espanol :
En Les Ecrans du Réel 2025
L’événement Aux Ecrans du Réel Le Mans a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Le Mans