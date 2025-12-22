Aux filles du temps Théâtre du Cyclope Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-27 20:30 – 21:15

Gratuit : non 14€50 Tarif plein : 14€50Tarif COS : 10€50Tarif réduit : 9€50Tarif adhérent : 7€50 Adulte, En famille

Aux filles du temps, c’est un plongeon dans les entrailles de jeunes filles qui luttent, espèrent et se battent contre les inégalités, le patriarcat, les injustices…Elles crient, écrivent et dansent pour un monde plus solidaire. À travers leurs témoignages et leurs histoires de vie, ces jeunes filles, accompagnées de garçons, réfléchissent et libèrent une parole authentique pour imaginer et incarner un avenir empreint de conscience et de justice sociale. Une création douce et amère, portée par la sensibilité et l’engagement. Le texte met en lumière avec finesse et énergie les controverses d’une société qui dit tendre vers la parité mais qui persévère dans un fonctionnement ancestral et sexiste. À partir de 12 ans | Durée : 45min Auteur.ice : Juliette Goubard, Lola Masure,Maïwen Petton, Brunhilde Le Masne & Loëvent LemoulantCompagnie : FiltandemMise en scène : Samuel DécouxAssistante metteur en scène et direction d’acteur-rice : Laure MounierComédienn.es : Amélie Leroux, Clara Chamoux, Aurélie Valetoux, Adrien Bernard-Brunel & Charlotte HoarauCoordinatrice du projet / créatrice de l’enquête « Aux filles du temps » : Alexandra BenhamouRégie lumière : Justine Blanvillain & Léo GuilleminEffets sonores : Florent LaugeoisCrédit photo : Chama Chereau

Théâtre du Cyclope Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 86 45 07 https://www.theatreducyclope.com https://www.theatreducyclope.com/?rwstep=product&re-product-id=323519



Afficher la carte du lieu Théâtre du Cyclope et trouvez le meilleur itinéraire

