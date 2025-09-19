Aux Frontières de L’Eveil – Installation par Achao et Lars Von KFL. Palais de Bondy Lyon

Aux Frontières de L'Eveil – Installation par Achao et Lars Von KFL. 19 – 21 septembre Palais de Bondy Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T11:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’installation conçue par Achao et Lars Von KFL réunit peinture, sculpture et découpe dans une harmonie singulière.

Une toile monumentale, proche du mandala, déploie un univers foisonnant de formes et de couleurs hypnotiques. Face à elle, deux sculptures de pin, sobres et archaïques, rappellent des figures totémiques ou votives. Au sol, un cercle découpé dans l’opaline agit comme une résonance matérielle et ouverte de la peinture.

Entre spiritualité suggérée et contemporanéité affirmée, l’œuvre tisse un dialogue sans dogmatisme. Elle évoque autant les traditions rituelles que la recherche plastique la plus actuelle. Une expérience à vivre comme un passage entre contemplation intérieure et éveil.

‘Aux Frontières de L’Eveil’ est présenté dans la cadre de la onzième Biennale Hors Normes. Cette biennale est une invitation à découvrir des formes artistiques singulières, affranchies des codes établis et des cadres disciplinaires traditionnels.

Palais de Bondy 20, quai de Bondy 69005 Lyon Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Le Palais de Bondy – Un lieu emblématique du patrimoine lyonnais

Situé sur les quais de Saône, au cœur du Vieux Lyon, le Palais de Bondy est un édifice majeur de l’histoire culturelle de la ville. Construit en 1905 par l’architecte Eugène Huguet, il fut conçu pour accueillir le Conservatoire de musique et d’art dramatique ainsi que des salles d’exposition et de concert.

Sa façade élégante, ornée de sculptures réalisées par Thomas Lamothe, témoigne du soin apporté à cette architecture de style monumental. Depuis 2011, l’édifice bénéficie du label « Patrimoine du XXe siècle », reconnaissant ainsi son importance et sa valeur artistique.

Le Palais abrite plusieurs espaces prestigieux :

la Salle Molière, réputée pour son acoustique exceptionnelle, qui accueille concerts et récitals. Elle doit son nom à Molière, qui présenta sa toute première pièce, L’Étourdi, à Lyon au XVIIe siècle, non loin de là.

la Salle Witkowski, dédiée aux conférences et rencontres.

de grandes salles d’exposition, baignées de lumière grâce à leurs verrières, où se tiennent chaque année des salons de peinture renommés.

le Théâtre du Guignol de Lyon, animé par la Compagnie des Zonzons, héritier d’une tradition lyonnaise vivante et populaire.

Une réhabilitation récente a permis de restaurer le bâtiment, de préserver son ornementation d’origine et de le mettre aux normes modernes de sécurité, d’accessibilité et de confort, assurant ainsi sa pérennité.

Le Palais de Bondy est aujourd’hui un lieu incontournable, à la fois mémoire du passé et espace de création vivante, ouvert aux concerts, expositions, spectacles et rencontres culturelles. Accès

Métro : Hôtel de Ville ou Vieux Lyon

Bus : TB11, C14, 19 – arrêt Gare Saint Paul ou La Feuillée

