Aux frontières de l’imaginaire MESA Médiathèque du Sud Aveyron Millau

Du 3 février au 14 mars 2026, la MéSA ouvre ses portes aux sciences fictions. En effet, un large spectre d’animations, de projections, de conférences sera proposé donnant à découvrir les grandes thématiques nourrissant la science fiction.

Aux frontières de l’imaginaire Quand la MéSA ouvre ses portes aux sciences-fictions



La première quinzaine (du 3 au 14 février) sera sous l’égide du festival des Mycéliades et en collaboration avec le cinéma de Millau. Le thème sera Les résiliences .

Sur toute la durée de l’action culturelle :

Exposition de Christophe Bec, des planches issues de son dernier ouvrage Inexistences

Exposition de photographies d’observations astronomiques du club astro M12

Exposition de matériels d’observation astronomique

Exposition de divers objets (figurines, livres…)

Ilots thématiques répartis dans toute la médiathèque pour mettre en avant quelques courants de la science-fiction (post-effondrement, rencontre avec l’autre, voyage spatial…)

3 février de 18h à 20h : Vernissage des expositions, visite guidée par le club astro M12, apéro !

4 février de 16h à 18h : Animation jeu vidéo No man’s kind .

No Man’s Sky est un jeu d’aventure et de science-fiction épique se déroulant dans un univers sans fin, où chaque étoile représente un lointain soleil entouré de planètes pleines de vie qui ne demandent qu’à être explorées. Découvrez des mondes inconnus, faites du commerce, combattez et survivez dans cette aventure intergalactique.

Un mystère vous attend au centre de la galaxie, un appel irrésistible qui vous pousse à vous lancer dans un voyage épique pour découvrir la véritable nature du cosmos. Votre voyage sera ponctué de dangers, de rencontres avec des créatures hostiles et des pirates sans merci. Pour survivre, vous devrez vous préparer en améliorant votre vaisseau, votre uniforme et vos armes.

À partir de 7 ans.

7 février de 15h à 17h : Atelier pop-up avec l’illustratrice Diane Cartron.

Atelier de réalisation d’un abri résilient. Chaque participant a un patron et pioche des contraintes environnementales : arctique, désertique, jungle, etc. L’adaptation à ces contraintes entraînera l’utilisation de différents matériaux pour illustrer le patron et l’assembler en fin d’atelier.

À partir de 10 ans. Pour une dizaine de personnes. Sur réservation.

10 février à 18h30 : Café romans autour de livres de science-fiction.

En ce début d’année, la MéSA vous emmène en voyage vers de nouveaux horizons littéraires. Riche de nombreux sous-genres et thématiques, la science-fiction est un genre artistique qui invite au voyage vers l’inconnu, pour mieux regarder et interroger notre monde.

Nous vous proposons une sélection d’ouvrages pour (re)découvrir la science-fiction contemporaine, pour partir avec nous visiter des planètes lointaines, imaginer des avenirs pires ou meilleurs, comprendre notre relation aux sciences et à la technologie, bref parcourir le monde puis revenir les pieds sur terre en se sentant un peu plus humain.

Un moment convivial de partage de lectures autour de boissons chaudes et de sucreries.

13 février de 18h à 19h30 : Conférence de l’astrophysicien Sébastien Carassou : La vie trouve un chemin

La vie sur Terre n’a jamais été un long fleuve tranquille. En plus de 3,5 milliards d’années d’évolution, elle a frôlé la disparition à plusieurs reprises, balayée presque entièrement par au moins cinq extinctions de masse des épisodes brefs à l’échelle géologique, mais dévastateurs pour la biodiversité. Pourtant, malgré les astéroïdes tueurs, les mégavolcans et les âges glaciaires, la vie a toujours su rebondir. Quel est donc le secret de sa résilience ? Et quelles menaces planent aujourd’hui sur le vivant ? Plongez au cœur de ces questions lors d’une conférence animée par le vulgarisateur scientifique Sébastien Carassou.

Durée 1h. 30 min de questions.

14 février de 15h à 17h : Projection de courts-métrages de Science-Fiction

Wrapped, L’entretien, Dear forest, Planet Sigma

18 février à partir de 10h30 : MéSA c’est une autre histoire.

Lectures dans la Marmothèque d’ouvrages de science-fiction pour les tous-petits.

21 février de 16h à 18h : Pause musique

Trois chemins d’écoute seront empruntés :

Celui des musiciens qui, la nuit, s’inspirent en levant les yeux aux ciel.

Celui des scientifiques qui travaillent avec ces derniers pour établir une sonification.

Et enfin celui des scientifiques, encore (vive la science-fiction !), qui communiquent avec les extraterrestres.Environ 1h. Salle Olympe de Gouges

24 février à 14h : Atelier Origami

Fabrication d’origami sur le thème de la science-fiction. Fusée, avion supersonique et casque de robot.L’origami est un art originaire du Japon qui consiste à plier et découper une simple feuille de papier en des formes complexes et précises par l’intermédiaire de plis minutieux.

À partir de 8 ans. Durée : 30 min à 1 h. Sur réservation.

25 février à 15h : Observation du soleil en plein jour avec le club astro M12

Observations rendues possibles grâce à des filtres qui ne laissent passer qu’1 cent millièmes de la lumière reçue. On pourra alors observer les tâches solaires, la photosphère.

Cette animation pourrait être annulée en fonction des conditions météorologiques.

Esplanade François Mitterrand

28 février de 15h à 17h : Quizz Robots et projection de Wall-E

Quizz : Avant la projection, un quizz intergénérationnel à la Julien Lepers ! Fiches en main, nous tenterons de faire deviner quels fameux robots se cachent derrière les indices que nous égrainerons.

Résumé de Wall-E : Wall-E, un petit robot, est le dernier sur Terre. 700 ans plus tôt, l’humanité a déserté notre planète en lui laissant le soin de nettoyer la Terre. Mais Wall-E a développé un petit défaut technique : une forte personnalité ! Curieux et indiscret, il est surtout très seul. Sa vie va être bouleversée avec l’arrivée d’Eve, une petite robote. Wall-E va tout mettre en œuvre pour la séduire.

3 mars de 14h à 17h : Atelier collages

Rendez-vous à la médiathèque pour vous amuser à découper des images puis à les coller pour créer le décor de votre choix.

Le collage consiste à regrouper sur une seule feuille des images tirées d’anciennes revues puis de les mettre en scène de manière artistique.

À partir de 10 ans. Sur réservation.

4 mars à 15h : Observation du soleil en plein jour avec le club astro M12

Observations rendues possibles grâce à des filtres qui ne laissent passer qu’1 cent millièmes de la lumière reçue. On pourra alors observer les tâches solaires, la photosphère.

Cette animation pourrait être annulée en fonction des conditions météorologiques.

Esplanade François Mitterrand

7 mars de 14h30 à 18h : Animation jeu vidéo Split Fiction

Rencontrez Mio et Zoé, deux scénaristes aux profils contrastés qui se retrouvent prises au piège dans leurs propres histoires après avoir été happées au sein d’une machine conçue pour voler leurs idées créatives. Elles pourront uniquement compter l’une sur l’autre pour en réchapper tout en collaborant pour maîtriser diverses capacités et relever des défis variés dans des mondes fascinants de science-fiction et de fantasy, imbriqués dans une histoire d’amitié inattendue. À partir de 10 ans.

10 mars de 18h30 à 20h : Atelier d’arpentage (apéritif compris)Pourquoi lire de la science-fiction ?

Avec l’essai d’Ariel Kyrou Philofictions : des imaginaires alternatifs pour la planète, découvrons ensemble ce genre littéraire et artistique qui interroge notre réalité présente et à venir. L’arpentage permet la lecture à plusieurs d’un ouvrage, en vue de partager et de nourrir sa compréhension, son analyse, son ressenti, dans une ambiance conviviale. Que vous soyez habitué ou non à la science-fiction, vous êtes les bienvenus ! Les participants sont invités à amener un plat ou une boisson à partager. Atelier animé par Jenny Brunner. Sur réservation13 mars à 18h : Conférence du club astro M12 : Planètes et littérature. De la science vers la fiction et inversement

Comment l’évolution des sciences à influencé le récit de voyage sur d’autres planètes, depuis l’invention de la lunette d’astronomie en 1610 jusqu’à la découverte de la mécanique céleste et les premiers récits de voyage sur la Lune jusqu’à nos jours et l’influence de la science dans la science-fiction. Et (parfois) inversement. Tout public

La conférence sera suivie par des observations astronomiques de nuit.Esplanade François Mitterrand.14 mars de 14h30 à 17h : Atelier fond vert

Entrez dans un vaisseau spatial, un laboratoire futuriste ou une base extraterrestre…

Grâce au fond vert, une technique cinématographique d’effets spéciaux permettant d’incruster des décors numériques, vous incarnerez vos personnages dans des univers de science-fiction et donnerez vie à un scénario que vous aurez imaginé.

Création, jeu d’acteur et immersion garantis !

Salle Olympe de Gouges – Gratuit sur inscription -Samedi 14 mars 14H30

à partir de 10 ans. Salle Olympe de GougesLe programme du cinéma pendant le festival des Mycéliades :

Mercredi 11 février

20h AMOUR APOCALYPSE

Ciné philo animé par Laetitia Delamare, professeure de philosophie, docteure en anthropologie

Vendredi 13 février

20h30 OBLIVION accompagné par Sébastien Carassou, astrophysicien, cofondateur de la chaîne Sense Of Wonder sur YouTube

Samedi 14 février

16h15 LE PETIT DINOSAURE ET LA VALLEE DES MERVEILLES avec un quizz ludique avant la séance.

18h SOLEIL VERT accompagné par Manon Jack des Ethnochroniques sur YouTube

Dimanche 15 février

14h ARCO

18h30 MAD MAX .

English :

