AUX GRANDS ENFANTS TENNIS CLUBBIN’ OPEN OCCITANIE Pérols

AUX GRANDS ENFANTS TENNIS CLUBBIN’ #26
Édition spéciale 10 ans
Du 2 au 7 février 2026
Édition spéciale 10 ans
Du 2 au 7 février 2026 18h 2h
Village VIP Sud de France Arena
Au programme
Lundi… Germain Rojo & Elisia
Mardi… What Else Trio (Live) & Criss ULL
Mercredi… Cassou
Jeudi… JeanBa, Pierro & Nicolas Enjolras
Vendredi… Delon, Pierro & Clauz’L
Samedi… Kelton Music & Adriano
Cocktails, vin, huîtres & tapas
Entrée gratuite sur invitation .
Route de la Foire Pérols 34470 Hérault Occitanie +33 6 51 39 48 19
English :
FOR BIG KIDS? TENNIS CLUBBIN? #26
10 years special edition
February 2 to 7, 2026
