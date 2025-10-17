Aux instants musicaux du Chapiteau Théâtre Saint Pierre Orée d’Anjou

Théâtre Saint Pierre LIRE Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-10-17 20:00:00

fin : 2025-10-17 22:00:00

Une soirée Jazz, blues, swing. Avec le BIG BAND de l’école de musique Mélodie, suivi du Quartet Kévin DOUBLE.

Kevin Doublé se passionne pour le Blues à l’âge de 15 ans et trouve ses maîtres en découvrant Sonny Terry, Muddy Waters, mais aussi Joe Williams ou encore Nat King Cole… Depuis, il multiplie les aventures musicales, avec Julien Brunetaud, Arnaud Fradin, Eric C ou en groupe avec Josh Miller et le Swing Society. Il a reçu le prix du Hot club de France . Avec ce Quartet, un répertoire original où Blues & Jazz se mêlent à merveille dans une énergie contagieuse à la contrebasse envoutante Anthony Muccio, le swing implacable de Gabor Turi à la batterie, au piano le virtuose de Pierre Le Bot et à la voix suave et profonde Kévin Doublé.

Théâtre Saint Pierre LIRE Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire chapiteau.oreedanjou@gmail.com

