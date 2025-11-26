Aux jours qui viennent Centre culturel Claude Vigée Bischwiller
Aux jours qui viennent Centre culturel Claude Vigée Bischwiller mercredi 26 novembre 2025.
Aux jours qui viennent Mercredi 26 novembre, 20h00 Centre culturel Claude Vigée Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-26T20:00:00+01:00 – 2025-11-26T21:40:00+01:00
Fin : 2025-11-26T20:00:00+01:00 – 2025-11-26T21:40:00+01:00
Le film est suivi d’un débat animé par Valérie Fritsch du CASF de Bischwiller
Centre culturel Claude Vigée 31 rue de Vire, Bischwiller Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1258#showmovie?id=VIHO0 »}]
Ciné-débat – Nice, de nos jours. Laura, la trentaine, essaie de se reconstruire après une relation tumultueuse avec Joachim. Elle mène une vie en apparence tranquille, en élevant seule sa petite fi… Relais Culturel Aux jours qui viennent