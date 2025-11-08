Aux marges de la société, sorcières, prostituées, folles hystériques, criminelles des femmes déviantes ? Archives départementales Marseille 3e Arrondissement
Aux marges de la société, sorcières, prostituées, folles hystériques, criminelles des femmes déviantes ?
Samedi 8 novembre 2025 de 13h45 à 18h. Archives départementales 18 Rue Mirès Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Après-midi de rencontres, tables-rondes, lectures théâtralisées et projections.
Un après-midi consacré à l’histoire des femmes déviantes mises au ban de la société pour leurs mœurs, leurs compétences ou leurs pratiques particulières. Qui furent ces femmes rejetées et punies par leurs pairs ? Quels ont été leurs crimes et les sanctions endurées ? Qu’ont-elles exprimé, osé dire, symbolisé ?
Alors que la troisième vague de féminisme a mis le corps des femmes au cœur du débat à la fin du XXe siècle, comment les historiens, les psychologues et les artistes d’aujourd’hui réinterrogent-ils l’existence et réinterprètent-ils la parole de ces femmes qualifiées de déviantes et honnies par leurs contemporains ?
Durée 4h Gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles à reservations.archives@departement13.fr et par téléphone.
Visite guidée de l’exposition L’histoire au féminin à 13 h 45 sur inscription. .
Archives départementales 18 Rue Mirès Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 82 00 reservations.archives@departement13.fr
English :
Afternoon of meetings, round tables, staged readings and screenings.
German :
Nachmittag mit Begegnungen, Diskussionsrunden, szenischen Lesungen und Filmvorführungen.
Italiano :
Un pomeriggio di incontri, tavole rotonde, letture drammatizzate e proiezioni.
Espanol :
Una tarde de encuentros, mesas redondas, lecturas dramatizadas y proyecciones.
