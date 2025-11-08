Aux marges de la société, sorcières, prostituées, folles hystériques, criminelles des femmes déviantes ? Archives départementales Marseille 3e Arrondissement

Aux marges de la société, sorcières, prostituées, folles hystériques, criminelles des femmes déviantes ?

Samedi 8 novembre 2025 de 13h45 à 18h. Archives départementales 18 Rue Mirès Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-08 13:45:00

fin : 2025-11-08 18:00:00

2025-11-08

Après-midi de rencontres, tables-rondes, lectures théâtralisées et projections.

Un après-midi consacré à l’histoire des femmes déviantes mises au ban de la société pour leurs mœurs, leurs compétences ou leurs pratiques particulières. Qui furent ces femmes rejetées et punies par leurs pairs ? Quels ont été leurs crimes et les sanctions endurées ? Qu’ont-elles exprimé, osé dire, symbolisé ?







Alors que la troisième vague de féminisme a mis le corps des femmes au cœur du débat à la fin du XXe siècle, comment les historiens, les psychologues et les artistes d’aujourd’hui réinterrogent-ils l’existence et réinterprètent-ils la parole de ces femmes qualifiées de déviantes et honnies par leurs contemporains ?







Durée 4h Gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles à reservations.archives@departement13.fr et par téléphone.



Visite guidée de l’exposition L’histoire au féminin à 13 h 45 sur inscription. .

Archives départementales 18 Rue Mirès Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 82 00 reservations.archives@departement13.fr

English :

Afternoon of meetings, round tables, staged readings and screenings.

German :

Nachmittag mit Begegnungen, Diskussionsrunden, szenischen Lesungen und Filmvorführungen.

Italiano :

Un pomeriggio di incontri, tavole rotonde, letture drammatizzate e proiezioni.

Espanol :

Una tarde de encuentros, mesas redondas, lecturas dramatizadas y proyecciones.

