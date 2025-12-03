AUX MARGES DU PALAIS Saint-Jean-de-Braye

AUX MARGES DU PALAIS

Parcours en écriture la Rencontre

Dans le cadre de la résidence de l’autrice Ella Balaert, autour du personnage surréaliste de Nadja, participez à un parcours rencontre autour des artistes de Saint-Jean de Braye. Après une promenade au coeur de la ville, écrivez à votre tour sur la Rencontre, à la médiathèque de Saint-Jean de Braye .

Writing journey the Encounter

