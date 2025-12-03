AUX MARGES DU PALAIS Saint-Jean-de-Braye
12 rue dde la République Saint-Jean-de-Braye Loiret
Début : 2026-03-26 19:00:00
fin : 2026-03-29 20:30:00
2026-03-26
Parcours en écriture la Rencontre
Dans le cadre de la résidence de l’autrice Ella Balaert, autour du personnage surréaliste de Nadja, participez à un parcours rencontre autour des artistes de Saint-Jean de Braye. Après une promenade au coeur de la ville, écrivez à votre tour sur la Rencontre, à la médiathèque de Saint-Jean de Braye .
English :
Writing journey the Encounter
