AUX MARGES DU PALAIS Saint-Jean-de-Braye

AUX MARGES DU PALAIS Saint-Jean-de-Braye jeudi 26 mars 2026.

AUX MARGES DU PALAIS

12 rue dde la République Saint-Jean-de-Braye Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 19:00:00
fin : 2026-03-29 20:30:00

Date(s) :
2026-03-26

Parcours en écriture la Rencontre
Dans le cadre de la résidence de l’autrice Ella Balaert, autour du personnage surréaliste de Nadja, participez à un parcours rencontre autour des artistes de Saint-Jean de Braye. Après une promenade au coeur de la ville, écrivez à votre tour sur la Rencontre, à la médiathèque de Saint-Jean de Braye   .

12 rue dde la République Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 52 40 80 

English :

Writing journey the Encounter

L’événement AUX MARGES DU PALAIS Saint-Jean-de-Braye a été mis à jour le 2025-12-03 par OT ORLEANS