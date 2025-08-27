Aux MERVEILLEUX DE FRED recrute Vendeurs/Aides pâtissier et Meringuer dans le cadre de sa nouvelle boutique Agence RENNES CENTRE Rennes

Aux MERVEILLEUX DE FRED recrute Vendeurs/Aides pâtissier et Meringuer dans le cadre de sa nouvelle boutique Agence RENNES CENTRE Rennes mercredi 27 août 2025.

Aux MERVEILLEUX DE FRED recrute Vendeurs/Aides pâtissier et Meringuer dans le cadre de sa nouvelle boutique Agence RENNES CENTRE Rennes Mercredi 27 août, 09h30 Ille-et-Vilaine

Dans le cadre de l’ouverture de sa nouvelle boutique sur Rennes Centre , La Pâtisserie haute de gamme » aux Merveilleux de Fred » vient recruter son équipe de Vendeurs/Aides pâtissiers, Meringuers P

Dans le cadre de l’ouverture de sa nouvelle boutique sur Rennes Centre , La Pâtisserie haute de gamme » aux Merveilleux de Fred » vient recruter son équipe de Vendeurs/Aides pâtissiers, Meringuers Prérequis:* Expérience de la vente en boutique* Intérêt pour la pâtisserie (vous serez former par l’enseigne pour la fabrication des meringues, cramiques (brioches)* Pas de difficulté pour des taches de petite manutention* Ouverture de l’enseigne 7j/7j

Présentation:* De l’enseigne* Des produits* Des

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-27T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-08-27T12:00:00.000+02:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/480144

Agence RENNES CENTRE 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine