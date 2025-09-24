Aux MERVEILLEUX DE FRED recrute Vendeurs/Aides pâtissier et Meringuer dans le cadre de sa nouvelle boutique Agence RENNES CENTRE Rennes

Aux MERVEILLEUX DE FRED recrute Vendeurs/Aides pâtissier et Meringuer dans le cadre de sa nouvelle boutique Agence RENNES CENTRE Rennes Mercredi 24 septembre, 13h30 Ille-et-Vilaine

Dans le cadre de l’ouverture de sa nouvelle boutique sur Rennes Centre , La Pâtisserie haute de gamme » aux Merveilleux de Fred » vient recruter son équipe de Vendeurs/Aides pâtissiers, Meringuers…

Dans le cadre de l’ouverture de sa nouvelle boutique sur Rennes Centre , La Pâtisserie haute de gamme » aux Merveilleux de Fred » vient recruter son équipe de Vendeurs/Aides pâtissiers, Meringuers Prérequis: * Expérience de la vente en boutique * Intérêt pour la pâtisserie (vous serez former par l’enseigne pour la fabrication des meringues, cramiques (brioches) * Pas de difficulté pour des taches de petite manutention * Ouverture de l’enseigne 7j/7j

Présentation: * De l’enseigne * Des produits * Des postes a pourvoir * Des modalités de recrutement * Entretiens de recrutement Venir impérativement avec CV et Lettre de motivation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-24T13:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-24T16:30:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/492945

Agence RENNES CENTRE 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine