Aux MERVEILLEUX DE FRED recrute Vendeurs/Aides pâtissier et Meringuer dans le cadre de sa nouvelle boutique Agence RENNES CENTRE Rennes
Aux MERVEILLEUX DE FRED recrute Vendeurs/Aides pâtissier et Meringuer dans le cadre de sa nouvelle boutique Agence RENNES CENTRE Rennes mercredi 24 septembre 2025.
Aux MERVEILLEUX DE FRED recrute Vendeurs/Aides pâtissier et Meringuer dans le cadre de sa nouvelle boutique Agence RENNES CENTRE Rennes Mercredi 24 septembre, 13h30 Ille-et-Vilaine
Dans le cadre de l’ouverture de sa nouvelle boutique sur Rennes Centre , La Pâtisserie haute de gamme » aux Merveilleux de Fred » vient recruter son équipe de Vendeurs/Aides pâtissiers, Meringuers…
Dans le cadre de l’ouverture de sa nouvelle boutique sur Rennes Centre , La Pâtisserie haute de gamme » aux Merveilleux de Fred » vient recruter son équipe de Vendeurs/Aides pâtissiers, Meringuers Prérequis: * Expérience de la vente en boutique * Intérêt pour la pâtisserie (vous serez former par l’enseigne pour la fabrication des meringues, cramiques (brioches) * Pas de difficulté pour des taches de petite manutention * Ouverture de l’enseigne 7j/7j
Présentation: * De l’enseigne * Des produits * Des postes a pourvoir * Des modalités de recrutement * Entretiens de recrutement Venir impérativement avec CV et Lettre de motivation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-09-24T13:30:00.000+02:00
Fin : 2025-09-24T16:30:00.000+02:00
1
https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/492945
Agence RENNES CENTRE 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine