Aux origines de Lanvallay : Landeboulou Manoir de Landeboulou Lanvallay

Aux origines de Lanvallay : Landeboulou 20 et 21 septembre Manoir de Landeboulou Côtes-d’Armor
Libre participation
Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
Visite du manoir :
– origines historiques où l’on découvrira que Lanvallay trouve son origine à Landeboulou,
– points remarquables d’architecture,
– focus sur son pigeonnier (droits seigneuriaux et points d’architecture),
– comparaison avec le pigeonnier de Walkern (Hertfordshire, Angleterre).
Rafraîchissements offerts et discussion avec les animateurs et avec les propriétaires.
Manoir de Landeboulou 25, Landeboulou 22100 Lanvallay Lanvallay 22100 Côtes-d’Armor Bretagne Parking privé dans un terrain carrossable. Stationnement possible en bordure de la voie publique d’accès et dans le hameau de Landeboulou
(C) Association Les Amis de Walkern – RNA W221002363