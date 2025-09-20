Aux origines de Lanvallay : Landeboulou Manoir de Landeboulou Lanvallay

Libre participation

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Aux origines de Lanvallay : Landeboulou

Visite du manoir :

– origines historiques où l’on découvrira que Lanvallay trouve son origine à Landeboulou,

– points remarquables d’architecture,

– focus sur son pigeonnier (droits seigneuriaux et points d’architecture),

– comparaison avec le pigeonnier de Walkern (Hertfordshire, Angleterre).

Rafraîchissements offerts et discussion avec les animateurs et avec les propriétaires.

Manoir de Landeboulou 25, Landeboulou 22100 Lanvallay Côtes-d'Armor Bretagne

Parking privé dans un terrain carrossable. Stationnement possible en bordure de la voie publique d'accès et dans le hameau de Landeboulou

(C) Association Les Amis de Walkern – RNA W221002363